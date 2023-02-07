Швейцария может изменить позицию по поставкам оружия на Украину из-за давления

Швейцария может отказаться от своего нейтралитета в вопросе поставок вооружения на Украину из-за давления со стороны третьих стран. Об этом пишет Reuters.

"На страну оказывают давление из-за рубежа после отклонения запросов Германии и Дании о разрешении на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Украины", — говорится в тексте публикации.

При этом власти страны расходятся во мнении, нужно ли Швейцарии сохранять нейтралитет. Как заметил лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьери Буркарт, Берн не должен мешать поставкам других стран, а сохраняя нейтралитет, Швейцария занимает пророссийскую позицию.

Впрочем, большая часть жителей страны — 55% — выступает против поставок оружия Киеву, а часть местных политиков уверена, что такое решение может поставить Швейцарию "на скользкий путь".