Швейцария может изменить позицию по поставкам оружия на Украину из-за давления
Reuters: Швейцария близка к отказу от нейтралитета по вопросу поставок оружия на Украину
Швейцария может отказаться от своего нейтралитета в вопросе поставок вооружения на Украину из-за давления со стороны третьих стран. Об этом пишет Reuters.
"На страну оказывают давление из-за рубежа после отклонения запросов Германии и Дании о разрешении на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Украины", — говорится в тексте публикации.
При этом власти страны расходятся во мнении, нужно ли Швейцарии сохранять нейтралитет. Как заметил лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьери Буркарт, Берн не должен мешать поставкам других стран, а сохраняя нейтралитет, Швейцария занимает пророссийскую позицию.
Впрочем, большая часть жителей страны — 55% — выступает против поставок оружия Киеву, а часть местных политиков уверена, что такое решение может поставить Швейцарию "на скользкий путь".
Ранее Лайф сообщал, что Комитет по безопасности Сената Швейцарии не поддержал закон, разрешающий реэкспорт на Украину боеприпасов.
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