МИД РФ: Конфискованные у Малофеева деньги осядут в карманах украинских олигархов

Средства, которые США конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева, в результате останутся в Штатах и в карманах украинских олигархов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток. Правда, до бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов", — заявила дипломат.

И в этом случае, продолжила Захарова, доверие финсистеме США будет подорвано ещё больше. Вместе с тем она назвала конфискацию Штатами средств Малофеева неприкрытым грабежом по политическим мотивам. Эта ситуация служит примером для тех, кто пользуется американскими фининструментами. Как отметила Захарова, у них есть возможность убедиться, что разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций являются только пустым звуком.

"А международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать "правильному" клиенту, если в США так решат", — добавила дипломат.