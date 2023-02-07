Сальдо: Киевский режим вывозит раритетные ценности из Литературного музея Херсона

Из Херсонского литературного музея киевский режим вывозит раритетные ценности. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев осознаёт, что город придётся оставить.

"У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из Литературного музея", — заявил Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия".

Он добавил, что из музея в числе прочего вывезли ценную картину с видами старого Херсона. По словам Сальдо, киевский режим "готовится к выходу", раз вывозит раритетные экспонаты.