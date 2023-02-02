"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 12:06

Украинская армия потеряла два склада боеприпасов на Херсонском направлении

Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что объекты ВСУ были ликвидированы российскими артиллеристами.

"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

А накануне российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, объекты были ликвидированы у населённого пункта Шостка.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров