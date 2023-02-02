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Опубликовано 2 февраля 2023, 12:06

Украинская армия потеряла два склада боеприпасов на Херсонском направлении

Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что объекты ВСУ были ликвидированы российскими артиллеристами.

"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.

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А накануне российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, объекты были ликвидированы у населённого пункта Шостка.

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Getty Images / Pierre Crom

Оксана Попова
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