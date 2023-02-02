Украинская армия потеряла два склада боеприпасов на Херсонском направлении

Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что объекты ВСУ были ликвидированы российскими артиллеристами.

"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.