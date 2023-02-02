Украинская армия потеряла два склада боеприпасов на Херсонском направлении
Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне
Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что объекты ВСУ были ликвидированы российскими артиллеристами.
"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.
А накануне российские военные уничтожили цеха предприятия по производству боеприпасов для нужд ВСУ, которые располагались в Сумской области Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, объекты были ликвидированы у населённого пункта Шостка.
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