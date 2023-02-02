Минобороны сообщило об уничтожении более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — заявил он.
По данным МО РФ, за сутки на Краснолиманском направлении противник потерял более 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30.
А накануне в ходе брифинга Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районе Угледара.
Vk.com / Минобороны России