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Опубликовано 2 февраля 2023, 12:04

Минобороны сообщило об уничтожении более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — заявил он.

По данным МО РФ, за сутки на Краснолиманском направлении противник потерял более 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30.

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Военные ВС РФ уничтожили свыше 60 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

А накануне в ходе брифинга Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районе Угледара.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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