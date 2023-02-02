Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — заявил он.

По данным МО РФ, за сутки на Краснолиманском направлении противник потерял более 100 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30.