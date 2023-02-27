Врач раскрыла восемь категорий людей, которым противопоказаны контактные линзы

Часто люди с плохим зрением прибегают к помощи контактных линз, благодаря которым в зимнее время года можно забыть о запотевании стёкол очков, а летом спокойно пользоваться солнцезащитными. Однако есть и те, кому носить линзы противопоказано. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач – офтальмолог-микрохирург, лазерный хирург и ведущий специалист "СМ-Клиники" Светлана Миргородская.

"Способ контактной коррекции зрения зарекомендовал себя как хороший метод коррекции аномалий рефракции, но, к сожалению, есть ряд ограничений к использованию контактных линз. Например, воспалительные заболевания глаз: конъюнктивиты, кератиты, блефариты, дакриоциститы, увеиты, склериты, иридоциклиты. До разрешения воспалительного процесса", — отметила медик.

Также большую роль играют особенности анатомии глаза, в том числе птоз века, косоглазие более 15º, плоская или крутая роговица, подвывих хрусталика. Третьим фактором, запрещающим носить контактные линзы, является патология роговицы. Речь идёт о кератоконусе и нарушении иннервации роговицы, пояснила врач.

Среди противопоказаний — в том числе нарушение слезопродукции (повышенное слезоотделение, выраженный синдром сухого глаза, дисфункция мейбомиевых желёз) и общие заболевания (психические расстройства, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулёз, ВИЧ).

Кроме того, офтальмолог посоветовала воздержаться от ношения линз при простудных заболеваниях и их осложнениях (ОРВИ, грипп, обострение герпетической инфекции, острый синусит), сезонных аллергических реакциях и при приёме некоторых препаратов (мочегонные, стероиды, противоаллергические, сосудосуживающие капли в нос). Как пояснила микрохирург, они усиливают сухость глаз и могут ухудшать трофические процессы в роговице.

"Поэтому так важно оценивать особенности строения глаз и риски осложнений при выборе способа коррекции и при подборе контактных линз", — заключила собеседница Лайфа.