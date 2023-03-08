Офтальмолог объяснила, почему при плохом зрении нельзя ходить без очков

При проблемах со зрением не стоит бояться очков, поскольку они, вопреки распространённому мифу, не усугубят ситуацию. Об этом читателей Лайфа предупредила врач – офтальмолог-микрохирург, лазерный хирург и ведущий специалист "СМ-Клиники" Светлана Миргородская. По её словам, игнорирование очков лишь ухудшит зрение.

Специалист отметила, что существуют разные типы нарушений рефракции, при которых человек нуждается в очках. Речь, в частности, идёт о миопии (близорукость) и пресбиопии (возрастная дальнозоркость). Если у пациента миопия, то при работе вблизи очки можно снимать, а вот уже при нагрузке вдаль требуется постоянное их ношение. В противном случае, как указала наша собеседница, из-за чрезмерного напряжения в мышцах глаза будет нарушаться кровоснабжение и, как следствие, зрение постепенно ухудшится.

"Но существуют дефокусные, перифокальные и мультифокальные очки, которые дают возможность смотреть на разные расстояния без напряжения, это защищает глаза от нагрузки и тормозит прогрессирование близорукости. Их можно и нужно носить постоянно", — добавила медик.

Людям с возрастной дальнозоркостью при работе, к примеру, с текстом, нужно регулярно носить очки с положительной оптической силой. Если же пренебрегать данным правилом, то, по словам Миргородской, развивается астенопия, а также появляются головные боли и усугубляется синдром сухого глаза. Поэтому ношение правильных очков является залогом хорошего здоровья, резюмировала врач.