Этот простой тест поможет выявить патологию сетчатки глаз за 15 секунд: Пошаговая инструкция

Выявить болезни глаз можно самостоятельно до посещения окулиста. Для этого разработан тест-сетка Амслера, который используется для обследования центральной зоны сетчатки. О том, как правильно его провести в домашних условиях за 15 секунд, Лайфу рассказал главный специалист МЕДСИ по офтальмологии, врач-офтальмолог, офтальмохирург КДЦ на Солянке, кандидат медицинских наук Александр Трубилин.

Тест Амслера. Фото © LIFE

Первое — проводите тест, когда вы здоровы и не чувствуете усталости. Надо иметь в виду, что такие факторы, как хронический стресс, алкоголь и приём некоторых лекарственных средств могут повлиять на результат пробы.

Второе — если вы постоянно носите очки или контактные линзы, проверьте их чистоту и прозрачность. Третье — помещение должно быть хорошо освещено. Четвёртое — нельзя щуриться во время эксперимента, а также наклонять голову, переводить взгляд с центральной точки таблицы. Пятое — начинать исследование нужно с того глаза, который видит лучше.

Итак, когда вы учли эти моменты, удобно сядьте, решётку Амслера расположите на расстоянии 25–30 сантиметров от глаз. Если вы используете очки для чтения, то наденьте их. Затем прикройте один глаз листом непрозрачной бумаги, сильно не прижимайте его. А вторым глазом взгляните на тёмную точку в центре сетки и сфокусируйтесь на ней на три-пять секунд.

"Затем проанализируйте картинку, которая у вас перед глазами: имеется ли искажение линий и углов? Все ли квадратики правильной формы и одинаковые? Нет ли в таблице мест, которые кажутся вам расплывчатыми или затуманенными?" — продолжил Трубилин.

Когда вы повторите эти же действия для второго глаза, тогда можно оценить результат. У вас отличное зрение и нет макулярной дистрофии, если вы увидели чёткое изображение, на котором все линии идут параллельно, квадраты одинаковые, а углы прямые. Если же рисунок исказился, то необходимо посетить окулиста.

"Одним из самых распространённых заболеваний, поражающих центральную зону глазного дна, называют возрастную макулярную дегенерацию (ВМД). Это двустороннее заболевание сетчатки глаза. Примерно в 60% случаев поражаются оба глаза, однако сетчатка глаза поражается и активно прогрессирует на одном глазу", — добавил доктор.

Как правило, пациент не сразу замечает проблемы со зрением, поскольку на начальном этапе всю зрительную нагрузку на себя берёт лучше видящий глаз, отметил собеседник Лайфа. Поэтому приведённый тест поможет диагностировать недуг на ранней стадии.