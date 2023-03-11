Как быстро избавиться от мешков под глазами: 4 лучших способа

Отёки под глазами могут появиться по разным причинам, например из-за обычного недосыпа или генетической предрасположенности. Косметическими средствами с ними справиться достаточно сложно, но можно. Что станет эффективным средством в борьбе с отёками, в беседе с Лайфом рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Самый популярный способ борьбы с отёками под глазами — патчи. Фото © Shutterstock

Жовтан рассказала, что изначально в состав патчей входили противоотёчные компоненты, позже их дополнили и другими. Использовать патчи, по словам врача, можно и нужно, ведь эффект от них есть. Однако без дополнительных мероприятий они работать не будут. В частности, при проблемах с эндокринной системой, с почками, при нарушении режима сна и отдыха ни один патч не поможет.

"Самое волшебное свойство патчей — если они хранятся на полочке в холодильнике и имеют температуру 11–12 градусов, то тогда они дадут максимально освежающий эффект. За счёт низкой температуры произойдёт сужение сосудов, тем самым будет достигнут противоотёчный эффект. Также эффективным способом является протирание кубиком льда, в состав которого могут входить отвары трав — зелёного чая, ромашки, экстракта петрушки", — поделилась дерматолог.

Она напомнила, что этот народный способ использовался издревле: за счёт низкой температуры происходило сужение сосудов, отёчность уходила. Использовать кубик нужно по массажным линиям: по круговым линиям от внутреннего уголка к наружному по верхнему веку и от наружного к внутреннему по нижнему с лёгким нажатием, объяснила собеседница Лайфа. За счёт экстракта трав также добавляется ещё отбеливающий и сосудостабилизирующий эффект.

В борьбе с отёками помогут также и сыворотки, которые стабилизируют состояние кожи вокруг глаз. Как правило, они содержат кофеин и гиалуроновую кислоту для увлажнения. Они не ведут к перегрузке кожи вокруг глаз, в отличие от некоторых кремов, особенно от ночных и жирных, которые как раз и могут давать отёки. У сывороток лёгкая текстура, которая предназначена именно для этой зоны.

Дерматолог советует использовать массажёры и специальные аппликаторы для нанесения средств вокруг глаз. Фото © Unsplash

Вместе с этим дерматолог советует использовать массажёры и специальные аппликаторы для нанесения средств вокруг глаз. Они представляют собой маленькие ролики, которые нужно охлаждать, так как чуть сниженная температура — правило для использования всех средств в данной зоне. Не менее важно соблюдать режим сна и отдыха, ведь это позволяет нормализовать обменные процессы и образование мелатонина — вещества, которое вырабатывается во время сна с 23:00 до 02:00.

"Мелатонин считается мощнейшим антиоксидантом, его достаточное количество препятствуют старению. Также это будет сказываться на проявлении отёков. Не менее важно соблюдать питьевой режим и исключить солёные продукты на ночь. Это приводит к растяжению кожи, возникают так называемые провисания в зоне вокруг глаз, это уже никакими вышеперечисленными советами исправить нельзя", — резюмировала она.