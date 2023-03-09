Врач рассказала, о каких болезнях могут говорить отёки на лице по утрам

Отёки лица по утрам у людей старше 45 лет могут говорить о заболеваниях почек и щитовидной железы. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники "Ниармедик" на Симоновском Валу Анна Новикова.

При этом разные виды отёков указывают и на разные патологии, отметила она. К примеру, мягкие и водянистые отёки встречаются при заболеваниях почек — пиелонефрите, гломерулонефрите и амилоидозе.

"Такие патологии зачастую сопровождаются нарушением мочеиспускания, болью в области поясницы, визуальным изменением мочи", — рассказала Анна Новикова в беседе с "Газетой.ru".

Отёки могут быть и при нарушении функции щитовидной железы — гипотиреозе. При его крайней степени отёк становится прохладным и мягким, он распространяется не только на лицо, но и на туловище. Кожа становится тонкой и сухой, также может наблюдаться выпадение волосков на бровях.

По словам медика, отёчность может быть признаком отёка Квинке — аллергической реакции на укусы насекомых, новые лекарства или продукты. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

При этом Новикова подчеркнула, что отёки на лице по утрам не всегда говорят о заболеваниях. Они могут появляться из-за плохого сна, чрезмерного употребления воды, солёной еды и неправильной косметики.