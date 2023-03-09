Хотя бы раз в год: Россиянам объяснили, почему важно проверять почки
Главный нефролог Москвы Котенко призвал хотя бы раз в год проверять почки
Почки выполняют множество важных функций, необходимых для слаженной работы организма. Однако мы должны следить за ними, даже если кажется, что органы здоровы. Проверять почки необходимо хотя бы раз в год. Об этом в беседе с порталом E1.ru рассказал главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения города Москвы Олег Котенко.
"Хотя бы раз в год нужно сдать стандартную схему: общий анализ мочи и биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. А ещё стоит добавить гемоглобин и холестерин, после чего идти к терапевту", — сказал он.
Врач объяснил, что почки — это орган мочевыделения, который не только выводит шлаки и образует мочу, но также выполняет много других важных функций. Например, регулирует артериальное давление, водно-электролитный баланс, поддерживает постоянство микроэлементов в организме. Вместе с тем почки участвуют в минерально-костном обмене, вырабатывают гормон D, эритропоэтин. Котенко назвал этот орган очень терпеливым, ведь только при снижении его функции примерно на 70% появляются первые симптомы почечной недостаточности.
По словам нефролога, на заболевание указывают такие симптомы, как отёки, повышенное давление, бессонница, усталость, тошнота, отсутствие аппетита, а также кожный зуд. Если эти признаки появились, следует обратиться к специалисту и сдать общий анализ мочи, а также биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. Но если результаты покажут нормальную работу почек, то придётся искать другую причину вышеперечисленных симптомов. Например, отёки по всему телу могут указывать на гипотиреоз.
Вместе с тем Котенко порекомендовал с осторожностью относиться к таблетированным витаминам. По его словам, полезные вещества, необходимые организму, есть в продуктах, выращенных под солнцем и на нормальной земле. Опасны и БАДы, особенно для похудения, поскольку приводят к тяжёлым поражениям почек. Как объяснил врач, они вызывают хронический интерстициальный нефрит.
Ранее врач Александр Мясников предупредил об опасности похудения с помощью мочегонного чая. По его словам, такие напитки вызывают появление камней в почках.
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