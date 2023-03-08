Кардиолог рассказала о заболеваниях, при которых по утрам отекает лицо

Отёчность лица по утрам у людей старше 45 лет может говорить о различных заболеваниях, например связанных с почками. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-кардиолог клиники "Ниармедик" на Симоновском Валу Анна Новикова.

"Мягкие, водянистые, тёплые на ощупь утренние отёки лица, локализованные как исключительно в подглазничных областях, так и диффузно, могут встречаться при различных заболеваниях почек — пиелонефрите, гломерулонефрите, амилоидозе. Такие патологии зачастую сопровождаются нарушением мочеиспускания, болью в области поясницы, визуальным изменением мочи", — отметила она.

Кроме того, отёчность возникает при гипотиреозе, то есть нарушении функции щитовидной железы. Эксперт заметила, что крайняя степень этого заболевания — микседема. Отёк в таком случае прохладный и мягкий, он распространяется не только на лицо, но и на туловище. Помимо этого наблюдается выпадение волос.

По словам специалиста, неприятные изменения могут произойти и в результате отёка Квинке (реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, связанная с аллергией). Это может произойти при укусе насекомого или при приёме нового лекарства. Отёк может сначала проявиться локально (на губах, носу, ухе, глазах), а затем распространиться на язык и гортань. Новикова добавила, что к одутловатости лица могут привести неправильно подобранная косметика, сон на слишком высокой подушке и чрезмерное употребление воды.