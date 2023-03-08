Специалист рассказала, как весной сохранить здоровыми кожу и волосы

Воздействие кондиционеров и сильного отопления в зимний период может негативно сказаться на состоянии кожи и волос весной, для сохранения их здоровья необходимо принимать коллаген и омега-3. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Инна Братова.

Кроме того, поддерживать состояние волос, кожи и ногтей помогают пептиды, антиоксиданты, минералы и жирные кислоты, а коллаген является одним из важнейших элементов, нехватка которого может привести к появлению признаков старения.

"Его дополнительный приём рекомендовано совмещать с гиалуроновой кислотой и витамином С. Уже через один месяц сбалансированного приёма можно заметить положительные изменения: кожа становится более увлажнённой и упругой", — заметила Братова.

А вот сухость кожи и её повышенная чувствительность к холодам могут происходить из-за дефицита омега-3, заметила специалист. Приём жирных кислот сделает её более гладкой и напитанной, улучшит цвет лица. Кроме того, на здоровье кожи влияет состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Проблемы с кожей и волосами могут возникать и из-за городского ритма жизни, стрессов, плохой экологии или же низкой нутриентной ценности пищи. Кроме того, специалист призвала внимательно и осознанно относиться к приёму витаминов, изучать этикетку и отдавать предпочтение проверенным производителям.