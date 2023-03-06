Врач посоветовала диету против целлюлита и объяснила, какие продукты провоцируют его появление

Снижение упругости кожи в виде неровностей по типу "апельсиновой корки" является достаточно частой проблемой, вызывающей беспокойство у многих женщин. О том, какие продукты провоцируют появление целлюлита, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

"Степень выраженности не зависит от индекса массы тела (ИМТ), ведь у одних женщин с высоким ИМТ кожа может быть упругой и ровной, а у других женщин даже с дефицитом массы тела могут появляться неровности кожи", — пояснила эксперт.

По словам Тимощенко, эффект "апельсиновой корки" связан со снижением тонуса кожи и отёчностью подкожной жировой клетчатки. Для коррекции данного косметического состояния наиболее эффективными являются дозированные физические нагрузки, контрастный душ, массажные лимфодренажные техники и коррекция питания, отметила доктор. По её словам, не секрет, что именно питание оказывает влияние на упругость и качество кожи, для улучшения качества которой наиболее желательным является средиземноморский тип питания (или средиземноморская диета). То есть рацион с высоким содержанием клетчатки, витаминов, микроэлементов и источников полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Приверженность данному рациону помогает улучшить работу всего желудочно-кишечного тракта, сосудов, сердца, кожи, подчеркнула специалист.

"Однако существуют продукты, употребление которых рекомендовано ограничить. Это продукты с высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жира и соли. Несомненно, неполезными будут продукты быстрого приготовления из-за высокого содержания жира, соусов, быстрых углеводов, например чипсы, бургеры, лапша быстрого приготовления. Следует ограничивать употребление соли, в том числе скрытой соли, обильно представленной в хлебобулочных изделиях, продуктов из переработанного мяса — сосисок, колбас, мясных деликатесов", — призвала Тимощенко.

Также нежелательными являются некоторые блюда, употребляемые с большим количеством соевого соуса, например роллы. Крайне нежелательны продукты с высоким гликемическим индексом: некоторые крупы (пшённая, овсяная каша быстрого приготовления), кондитерские изделия, особенно с высоким содержанием жира, сладкие газированные напитки. Отдельно необходимо выделить алкоголь, подчеркнула собеседница Лайфа, ведь его употребление вызывает появление отёчности за счёт продуктов метаболизма этилового спирта, а также повышает потребление пищи за счёт повышения аппетита.