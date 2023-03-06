Врач посоветовала диету против целлюлита и объяснила, какие продукты провоцируют его появление
Терапевт Тимощенко посоветовала средиземноморскую диету для борьбы с целлюлитом
Снижение упругости кожи в виде неровностей по типу "апельсиновой корки" является достаточно частой проблемой, вызывающей беспокойство у многих женщин. О том, какие продукты провоцируют появление целлюлита, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
"Степень выраженности не зависит от индекса массы тела (ИМТ), ведь у одних женщин с высоким ИМТ кожа может быть упругой и ровной, а у других женщин даже с дефицитом массы тела могут появляться неровности кожи", — пояснила эксперт.
По словам Тимощенко, эффект "апельсиновой корки" связан со снижением тонуса кожи и отёчностью подкожной жировой клетчатки. Для коррекции данного косметического состояния наиболее эффективными являются дозированные физические нагрузки, контрастный душ, массажные лимфодренажные техники и коррекция питания, отметила доктор. По её словам, не секрет, что именно питание оказывает влияние на упругость и качество кожи, для улучшения качества которой наиболее желательным является средиземноморский тип питания (или средиземноморская диета). То есть рацион с высоким содержанием клетчатки, витаминов, микроэлементов и источников полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Приверженность данному рациону помогает улучшить работу всего желудочно-кишечного тракта, сосудов, сердца, кожи, подчеркнула специалист.
"Однако существуют продукты, употребление которых рекомендовано ограничить. Это продукты с высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жира и соли. Несомненно, неполезными будут продукты быстрого приготовления из-за высокого содержания жира, соусов, быстрых углеводов, например чипсы, бургеры, лапша быстрого приготовления. Следует ограничивать употребление соли, в том числе скрытой соли, обильно представленной в хлебобулочных изделиях, продуктов из переработанного мяса — сосисок, колбас, мясных деликатесов", — призвала Тимощенко.
Также нежелательными являются некоторые блюда, употребляемые с большим количеством соевого соуса, например роллы. Крайне нежелательны продукты с высоким гликемическим индексом: некоторые крупы (пшённая, овсяная каша быстрого приготовления), кондитерские изделия, особенно с высоким содержанием жира, сладкие газированные напитки. Отдельно необходимо выделить алкоголь, подчеркнула собеседница Лайфа, ведь его употребление вызывает появление отёчности за счёт продуктов метаболизма этилового спирта, а также повышает потребление пищи за счёт повышения аппетита.
Ранее терапевт Елена Кудашкина рассказала, что избыток висцерального жира ухудшает работу всех органов. По словам медика, основными причинами его скопления являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна, гормональные нарушения, генетическая предрасположенность.
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