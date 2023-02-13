Косметолог объяснила, почему у мужчин не бывает целлюлита

У мужчин не появляется целлюлит из-за толстого эпидермиса и большего количества коллагеновых волокон по сравнению с женской кожей. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказала врач-косметолог Наталия Николаева.

Она пояснила, что за счёт вышеуказанных факторов кожный покров у сильной половины человечества не склонен к ранней потере плотности и снижению тургора — осмотического внутреннего давления в живой клетке, которое регулируется водным балансом кожи. Этот медицинский термин используют, когда хотят рассказать о состоянии кожи, о том, насколько она упруга и эластична.

"Это приводит к тому, что у мужчин старение, связанное с провисанием кожи, наступает позже", — отметила косметолог.