Косметолог объяснила, почему у мужчин не бывает целлюлита
Косметолог Николаева: У мужчин нет целлюлита из-за более толстого и эластичного эпидермиса
У мужчин не появляется целлюлит из-за толстого эпидермиса и большего количества коллагеновых волокон по сравнению с женской кожей. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказала врач-косметолог Наталия Николаева.
Она пояснила, что за счёт вышеуказанных факторов кожный покров у сильной половины человечества не склонен к ранней потере плотности и снижению тургора — осмотического внутреннего давления в живой клетке, которое регулируется водным балансом кожи. Этот медицинский термин используют, когда хотят рассказать о состоянии кожи, о том, насколько она упруга и эластична.
"Это приводит к тому, что у мужчин старение, связанное с провисанием кожи, наступает позже", — отметила косметолог.
Ранее нутрициолог назвала продукты, которые вызывают появление целлюлита. Чтобы избавиться от ненавистной "апельсиновой корки", специалист порекомендовала в первую очередь сократить потребление соли, мучного и сладкого, а также навсегда попрощаться с "пищевым мусором". Речь идёт о фастфуде, чипсах, сухариках. Вместе с тем целлюлит могут вызывать майонез и соевый соус.
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