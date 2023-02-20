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20 февраля, 14:41

Россиян предупредили о хронической интоксикации из-за избытка висцерального жира

Терапевт Кудашкина: Избыток висцерального жира ухудшает работу всех органов

Висцеральный жир — это разновидность жира, который накапливается между органами брюшной полости, то есть не под кожей, а вокруг печени, желудка, кишечника и другими. Эта ткань есть у всех людей и в норме составляет не более 10–15% от всей жировой ткани в организме. В чём опасность висцерального жира, в беседе с Лайфом рассказала врач общей практики Елена Кудашкина.

"В случаях, когда мы наблюдаем избыток жировой ткани вокруг внутренних органов, речь идёт о высоких рисках и опасности для здоровья. Избыток висцерального жира связан с метаболическими и воспалительными нарушениями, он работает как источник хронической интоксикации, ухудшая работу всех систем и органов", — подчеркнула медик.

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Есть несколько причин, по которым накапливается висцеральный жир. Среди них — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна, гормональные нарушения, генетическая предрасположенность, объяснила врач. Определить избыток висцерального жира можно с помощью классических диагностических методик: ИМТ (индекса массы тела), соотношения талии и бёдер.

"У мужчин абдоминальное ожирение обозначается соотношением талии и бедёр более 0,9, у женщин с соотношением более 0,8. По факту установления диагноза лучшее, что можно сделать, — обратиться за профессиональной медицинской помощью к врачу-диетологу или врачу превентивной медицины. Только под контролем этих специалистов в дальнейшем можно садиться на диету и ходить в спортзал", — заключила собеседница Лайфа.

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Ранее диетолог Марина Купфер рассказала о семи правилах, которые помогут убрать жир с живота. По словам специалиста, во-первых, необходимо сочетать правильное питание с физическими занятиями.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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