Россиян предупредили о хронической интоксикации из-за избытка висцерального жира

Висцеральный жир — это разновидность жира, который накапливается между органами брюшной полости, то есть не под кожей, а вокруг печени, желудка, кишечника и другими. Эта ткань есть у всех людей и в норме составляет не более 10–15% от всей жировой ткани в организме. В чём опасность висцерального жира, в беседе с Лайфом рассказала врач общей практики Елена Кудашкина.

"В случаях, когда мы наблюдаем избыток жировой ткани вокруг внутренних органов, речь идёт о высоких рисках и опасности для здоровья. Избыток висцерального жира связан с метаболическими и воспалительными нарушениями, он работает как источник хронической интоксикации, ухудшая работу всех систем и органов", — подчеркнула медик.

Есть несколько причин, по которым накапливается висцеральный жир. Среди них — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна, гормональные нарушения, генетическая предрасположенность, объяснила врач. Определить избыток висцерального жира можно с помощью классических диагностических методик: ИМТ (индекса массы тела), соотношения талии и бёдер.

"У мужчин абдоминальное ожирение обозначается соотношением талии и бедёр более 0,9, у женщин с соотношением более 0,8. По факту установления диагноза лучшее, что можно сделать, — обратиться за профессиональной медицинской помощью к врачу-диетологу или врачу превентивной медицины. Только под контролем этих специалистов в дальнейшем можно садиться на диету и ходить в спортзал", — заключила собеседница Лайфа.