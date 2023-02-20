Нутрициолог назвала самые полезные и вредные начинки для блинов в Масленицу

В качестве начинки для блинов следует использовать продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Об этом в беседе с РИАМО рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина, отметив, что потребление в качестве начинок ультраобработанных продуктов, таких как колбаса или ветчина, лучше сократить.

"Выбирайте нежирный творог и сметану, греческий йогурт, сыры с невысоким процентом жирности (рикотта), сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи (сладкая тыква, капуста), слабосолёную рыбу или яйца с зеленью, грибы, икру", — рекомендует нутрициолог.

Также, по словам эксперта, в качестве начинки можно использовать мясо нежирных сортов, например говядину или птицу (курица, индейка). Для сочности и разнообразия можно добавить морковь, лук, кабачки, отметила Ковылкина.

Специалист по питанию добавила, что если в тесте уже есть сахар, то можно не дополнять им готовые блинчики и не поливать их мёдом, вареньем, шоколадной пастой или сиропом. Важно помнить, что, согласно рекомендации Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 5–10% от суточной калорийности.