Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола
Эндокринолог Кривцова предупредила, кому стоит отказаться от блинов на Масленицу
В России началась Масленая неделя, во время которой по традиции принято есть блины, символизирующие солнце. Однако некоторых людей блюдо из жидкого теста может довести даже до операционного стола, предупредила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра "МирА" Екатерина Кривцова.
"Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит, проблемы с ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем и вызвать необходимость хирургического вмешательства", — приводит её слова Ura.ru.
Врач напомнила, что блины — это высококалорийный продукт, в основе которого лежат углеводы и жиры. Их употребление приводит к обострениям хронических заболеваний. Особенно воздержаться стоит людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки.
При этом для здоровых людей при наличии физических нагрузок эта пища хорошо усваивается и доставляет только радость, добавила Кривцова.
Кстати, также стоит позаботиться о качестве продуктов, используемых при изготовлении всеми любимого блюда. Ранее Лайф рассказывал, какую муку лучше брать для блинов на Масленицу. Как выяснили эксперты Роспотребнадзора, лучше обратить внимание на овсяную или гречневую муку вместо пшеничной.
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