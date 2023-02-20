Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола

В России началась Масленая неделя, во время которой по традиции принято есть блины, символизирующие солнце. Однако некоторых людей блюдо из жидкого теста может довести даже до операционного стола, предупредила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра "МирА" Екатерина Кривцова.

"Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит, проблемы с ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем и вызвать необходимость хирургического вмешательства", — приводит её слова Ura.ru.

Врач напомнила, что блины — это высококалорийный продукт, в основе которого лежат углеводы и жиры. Их употребление приводит к обострениям хронических заболеваний. Особенно воздержаться стоит людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки.

При этом для здоровых людей при наличии физических нагрузок эта пища хорошо усваивается и доставляет только радость, добавила Кривцова.