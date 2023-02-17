Масленица: Что можно и чего нельзя делать целую неделю Что категорически не рекомендовалось делать в эти дни, какие обычаи и приметы Масленицы сохранились с древних времён. 16 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Масленица в славянском обрядовом календаре означала пробуждение весны и бегство зимы. У древних славян эти дни назывались Комоедицей, наши предки чествовали покойников, чтобы те послали урожай.

Что можно делать

По сути, праздновать Масленицу начинали уже в Родительскую субботу — накануне Масленой недели. В 2023 году она выпадает на 18 февраля. В этот день обязательно ходили в храмы, отстаивали службу, заказывали поминовение усопших, ставили свечи на канун — квадратную подставку, предназначенную для поминовения покойников. Особенно усердствовали те, кому накануне начинали сниться умершие родители. Сниться и жаловаться, что-де "ножки болят" да "поясницу ломит". "Покойник снится, помину просит", — так говорили на Руси и начинали сами усиленно молиться за покойных родственников. В Родительскую субботу устраивали поминальный обед, на котором вспоминали всех умерших в семье и раздавали милостыню нищим и бедным соседям.

В воскресенье на Руси в последний раз перед Великим постом ели мясо. А с понедельника начиналась Масленица — пора, когда пекли хлеб, пироги, фигурки из теста и, конечно же, блины. Зерно, умирающее в земле и прорастающее новым урожаем, как и хлеб, который из него пекли, до Крещения Руси считались сакральными, соединяя в себе как бы три мира: подземный мир мёртвых, надземный мир живых и мир солнца и богов. Поэтому именно хлебом на Руси испокон веков поминали умерших. В этом смысле и масленичные блины, и чёрствая корка хлеба, положенная на стакан со спиртным на советских поминках, имеют одно происхождение. Даже грамотные люди часто в эти дни суеверно клали к иконам или фотографиям родителей блины и раздавали их и пироги нищим с пожеланиями помянуть их родителей. А на окраинах империи крестьяне и вовсе "кормили покойников", ставя горячие ещё блины на подоконники и приоткрывая форточки — чтобы покойники "наелись" паром, исходящим от блинов. Существовал и обычай делить один блин на всех членов семьи — живых и уже умерших. А многие в первые оттепели повторяли поговорку предков: "Земле теплее и покойникам легче".

На Масленицу обязательно рядились стариками и старухами, цыганами, волками, овцами, воронами и водяными и, так разодетые, ходили друг к другу в гости, веселили народ и получали за это награду: пироги, блины, пряники. Этнографы считают, что обычай рядиться размывал понятия "свой – чужой" и как бы позволял покойникам проникать из того мира в этот, смешиваясь с толпой. Именно поэтому хозяева были обязаны угощать ряженых блинами, да пожирнее, — вдруг под маской скрывается кто-то из близких им покойников.

Ещё один обычай, который присущ Масленице на Руси, — это обильный стол всю неделю. Таким образом крестьяне как бы заклинали весь новый год быть сытным и урожайным.

В последний день Масленицы — в Прощёное воскресенье, когда церковь вспоминала изгнание Адама из рая, было принято просить прощения у тех людей, кого вольно или невольно обидели в течение года. К такой родне или к друзьям приходили в гости с угощением и с повинной головой.

А в первый понедельник Великого поста даже самые пропащие люди старались очиститься: мылись в бане, голодали, пили много воды. Хозяйки в этот день делали уборку и пропаривали всю посуду, чтобы "выпарить" из неё жир и остатки скоромной пищи.

Чего делать нельзя

Череда запретов на Масленицу была связана с традицией поминовения мёртвых. Например, в эти дни нельзя было делать грязную работу: якобы грязной водой можно "залить очи покойникам". В некоторых сёлах с такой же мотивировкой запрещалось мыть полы по субботам: ведь в этот день в храмах поминали усопших. Запрещалось прясть — по этой же причине — чтобы не засорить глаза умершим.

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Православные люди эту неделю называли Сырной, мясо уже не ели, готовились к посту.

Приметы Масленицы

Старики считали, что если перед Масленой неделей в воскресенье ненастно, то летом будет много грибов. Если ненастным оказывалось Прощёное воскресенье — ждали тёплой и солнечной весны.

На самой неделе замечали, какой день ясный да тёплый. По поверьям, именно в такой день недели следовало начинать весной сев пшеницы. А хороший урожай предвещали появившиеся на Масленой неделе длинные сосульки.

Как праздновали: увозили девок в лес и запрягали тройки

Понедельник начинался с поминовения блинами родных. В этот же день начинали строить горки или заливали водой берега рек, чтобы замёрзло.

Во вторник проводили смотрины невест — родня старалась сговориться до Великого поста, чтобы после Пасхи, на Красную горку, обвенчать молодых. В связи с этим под Тамбовом существовал интересный обычай, который нашёл своё отражение в сказке "Морозко" — засидевшихся в невестах девиц ещё в понедельник тайком увозили в зимний лес и оставляли их там "у пенька".

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Через какое-то время возвращались за ними и везли домой. Делалось это, чтобы как можно быстрее отдать дочерей замуж. Любопытно, что там же, под Тамбовом, во время проводов зимы искали для чучела Масленицы жениха и сжигали чучело лишь тогда, когда такового не находилось.

В среду справляли Лакомку, а в четверг начинали праздновать Широкую Масленицу: по деревням отправляли масленичные поезда с ряжеными. Обычно такой поезд тащила одна лошадь, увешанная вениками и соломой, а в сани сажали пожилых ряженых женщин, которые пели частушки. На других санях начинали возить по деревне чучело Масленицы из соломы.

Старики и дети катались с горок, а парни постарше устраивали на реках карусель — вмораживали в лёд бревно, к которому крепили колесо, за колесо цепляли санки и крутили его, катая по льду детей и девушек.

Традиционным развлечением были конные скачки. Крестьяне соревновались и верхом, и в санях, а в самых богатых уездах запрягали лошадей тройками, пятёрками или семёрками. В гривы коням вплетали яркие ленты. На Масленицу молодёжи позволялось вести себя более вольно, чем в другие дни: девушки позволяли целовать себя в губы и катались с парнями с горок и на лошадях. Всё это требовало немалых средств, и в народе праздник характеризовали так: "Масленица-объедуха, деньгам приберуха!"

В воскресенье гулянья достигали кульминации, в конце которых соломенное чучело либо разбрасывали по полям, либо, вручив ему в руки поминальный блин, сжигали, приговаривая: "Блины, масло, молоко сгорели, их есть теперь нельзя, можно только поститься".

Иногда ребятня скатывала сани с горящим чучелом в пруд или выталкивала их за околицу деревни. Интересно, что у чувашей чучело Масленицы делали из смоляных бочек и старых колёс.

Вообще, обычай гулять на Масленицу на Руси превосходил все мыслимые и немыслимые прочие гулянья. Многие напивались и проигрывались в эти дни до нитки, а православные священники только укоризненно качали головами, не в силах помешать.

Мало кто знает, но в старину священников, которые присоединялись к подобным гуляньям, лишали сана, а мирян могли отлучить от церкви. И немудрено, потому что пили много, а иногда доходило и до "похорон Масленицы", когда разбушевавшаяся толпа пародировала христианские похороны и "отпевала" древнее славянское божество, а потом растаскивала пепел по полям.

Авторы Майя Новик