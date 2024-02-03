Родительские субботы — какого числа в 2024 году? В православии существуют особые поминальные дни, называемые родительскими субботами, в которые традиционно почитается память умерших. Как следует поминать усопших и на какие даты приходятся родительские субботы в 2024 году, рассказывает Life.ru. 2 февраля, 21:00 Православные родительские субботы 2024 года — поминальные даты и дни. Фото © Freepik

Труд, исходящий из души человека, включает в себя молитву, борьбу с грехами и страстями, а также совершение добрых дел. Однако не каждому дано встретить смерть, предварительно к ней подготовившись. В храме верующие совместно молятся, чтобы Господь даровал им умереть в мире и без стыда и получить милостивый ответ на Страшном суде. Но иногда смерть настигает людей внезапно, лишая их возможности молиться за себя. Более того, нам неизвестна загробная участь наших близких. Они уже не могут совершать добрые дела или молиться за себя. Поэтому другие люди совершают это от их имени. Молитва об усопших является проявлением милосердия и бескорыстного дара, выражением любви тех, кто молится.

Именно этой цели служат в православной традиции родительские субботы. В эти дни верующие обращают больше внимания на свою духовную жизнь, углубляют свою молитвенную практику и стремятся к очищению своего сердца и ума. Родительские субботы также напоминают о важности уважения к предкам и поминовения усопших.

Ежегодно в церковном календаре отмечается несколько родительских праздников. Как правило, они приходятся на субботы, но иногда выпадают и на другие дни недели. Две родительские субботы называются Вселенскими, так как в эти даты поминают не только своих умерших, но и всех усопших — "от Адама до днесь".

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах. Название "родительская" произошло от традиции называть покойных родителями, то есть отошедшими к отцам, а также потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. священник Константин Мальцев

Календарь родительских суббот и родительских праздников 2024

9 марта — Мясопустная вселенская родительская суббота

Этот родительский день празднуется за неделю до Великого поста и предшествует последнему воскресенью, когда можно есть мясную пищу. Последующее воскресенье посвящено молитвенному воспоминанию Страшного суда. Поэтому в Мясопустную субботу верующие особенно усердно молятся о тех, кому это может помочь в загробной участи.

Родительские субботы Великого поста — 30 марта, 6 апреля, 13 апреля

На время Великого поста приходится три родительские субботы:

Суббота 2-й седмицы Великого поста — 30 марта 2024 года.

Суббота 3-й седмицы Великого поста — 6 апреля 2024 года.

Суббота 4-й седмицы Великого поста — 13 апреля 2024 года.

9 мая — День поминовения усопших воинов

Ежегодно в этот день верующие молятся о душах всех христиан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2024 году дата приходится на четверг.

14 мая — Радоница

В этот день верующие не скорбят об ушедших, а поздравляют умерших со Светлой Пасхой в надежде, что те переживают её уже в Царстве Небесном. В 2024 году Радоница выпадает на вторник, 14 мая.

Когда нужно поминать усопших? У нас в епархии принято это делать на Красную горку. Это народное название Фоминой недели, первого воскресенья после Пасхи. Главное — не поминать на Пасху или на Светлой. На Руси всегда поминали на Радоницу, во вторник, в день радости для усопших. священник РПЦ Николай Бабкин

22 июня — Троицкая родительская суббота

Вторая из Вселенских родительских суббот, она предшествует одному из главных православных праздников — Дню Святой Троицы.

11 сентября — День памяти православных воинов

День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных. Традиция зародилась ещё в XVIII веке, в период Русско-турецкой войны. В 2024 году дата выпадает на среду.

12 октября — Покровская родительская суббота

В этот поминальный день принято чтить воинов, павших во время штурма Казани при Иване Грозном. Праздник назвали Покровской субботой, так как это сражение произошло именно на Покров — 14 октября 1552 года.

2 ноября — Дмитриевская родительская суббота

По традиции в этот день чтят память воинов, погибших во время Куликовской битвы (21 сентября 1380 года).

В день Дмитриевской родительской субботы в первую очередь молятся об упокоении душ усопших воинов, но также поминают и вообще всех умерших людей. При этом в храме принято молиться только за крещёных православных людей. А дома можно поминать и всех остальных. священник Константин Мальцев

16 ноября — Михайловская родительская суббота

Этот день по традиции отмечается накануне большого православного праздника — Собора архистратига Михаила.

Сколько в году родительских суббот? В календаре Русской православной церкви семь дней особого поминовения усопших. Фото © Freepik

Как правильно поминать усопших

Накануне родительских суббот, вечером в пятницу, верующие отправляются в храмы, где служится Великая панихида — парастас. В субботу утром служат заупокойную литургию и общую панихиду. Церковь молится за усопших, потому что верит: душа усопшего может сожалеть о прожитом, желать что-то изменить, но не в силах этого сделать, так как разлучена с телом, и вся её надежда на память и молитвы близких и Церкви.

В родительскую субботу принято не только посещать кладбища, ухаживая за могилами родных, но и усиленно молиться о них Богу в храме и дома. В храме за усопших в этот день обязательно заказывают записки о упокоении, панихиду или сорокоуст. А на специальный квадратный стол с изображением распятия Христова и свечами (канун) приносят помин (что-нибудь съестное для поминовения за церковной трапезой). Дома читают литию (по молитвослову) или кафизму из Псалтири. священник Константин Мальцев

По традиции в родительские субботы в центре храмов устанавливаются столы для подношений. Такой стол называется канунным. На поминальные столы приносят хлеб, крупы, фрукты, конфеты, муку, кагор. Принимая приношение, священники поминают тех, за кого приносится жертва.

В родительские субботы принято посещать кладбища и поминать своих усопших на их могилах, молясь за спасение душ близких людей.

А вот чего нельзя делать верующим, так это оставлять еду на могилах. Например, крошить кулич или яйца. Не стоит "кормить" умерших, тем более оставлять им алкоголь. Надо помнить: ваши близкие уже завершили свой земной путь и теперь ни в чём не нуждаются. Всю свою заботу следует обратить на их души и усердно молиться, чтобы Господь простил им грехи вольные или невольные, совершённые при жизни.

Не забывайте и о простой молитве за усопших, которую можно прочитать в любой день и в любой момент, когда этого попросит душа.

Молитва об усопших

"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего(ую) раба(у) Твоего (Твою) (имя) и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными любящим Тебя: ведь хотя и согрешил(а) он(а), но не отступил(а) от Тебя, без сомнения в Отца, Сына и Святого Духа, Бога, в Троице славимого, веровал(а) и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал(а)".