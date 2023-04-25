Священник объяснил, почему нельзя оставлять еду на могилах во время Радоницы

Во время Радоницы не стоит оставлять ничего съедобного на могилах, так как это языческая традиция, в то время как у поминальной трапезы есть вполне чёткая цель. Такое пояснение дал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Радоница отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова. Это особый день поминовения усопших. Слово "радоница" происходит от традиции делиться пасхальной радостью с усопшим. Есть традиция в этот день или в ближайшие приводить в порядок могилы умерших.

"Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, — конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших, в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить не возбраняется", — сообщил Козлов РИА "Новости".

Он добавил, что процесс проведения Радоницы не регламентирован. Разрешается посидеть за столиком на кладбище, при этом не мусоря. Козлов также предостерёг верующих от чрезмерного употребления алкоголя. Он напомнил о словах Феодосия Печерского, который удерживал современников от представлений, что "чарка за здравие или упокой" может быть чем-то добрым.