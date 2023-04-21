Блогер-священник объяснил, когда нужно убираться на кладбище перед Радоницей

Если вы решили на днях посетить кладбище, чтобы перед Радоницей провести уборку на могилах, то уже поздно. Об этом написал в своём телеграм-канале блогер, священник РПЦ Николай Бабкин. Кроме того, он предостерёг верующих от того, чтобы оставлять на кладбище куличи и яйца, особенно освящённые. Если они размокнут на могилах под дождём или станут добычей для бродячих животных, это лишь осквернит святое место, говорит священник.

"Убираться лучше перед Вербным воскресеньем, так как на Страстной надо постараться быть в храме. Либо убраться на могилках между службами, если уж так получилось. Но не вместо них", — объяснил Николай Бабкин.

Никакого спиртного на могилах усопших оставлять ни в коем случае нельзя. По словам представителя Церкви, так поступали только язычники. Даже самим употреблять алкоголь на кладбище строго запрещено. А вообще, чтобы правильно помянуть усопших на кладбище, никакая водка или вино не нужны. Вместо этого Николай Бабкин советует зажечь фонарик или свечу и прочитать заупокойную литию.

"Когда нужно поминать усопших? У нас в епархии принято это делать на Красную горку. Это народное название Фоминой недели, первого воскресенья после Пасхи. Главное, не поминать на Пасху или на Светлой. На Руси всегда поминали на Радоницу, во вторник, в день радости для усопших", — рассказал он.