"Вымолить душу из ада": Почему нельзя оставлять на могилах куличи и яйца на Радоницу

Священник Николай Бабкин рассказал, можно ли оставлять на могилах на Радоницу куличи, яйца и спиртное, как это делают многие люди.

"На Радоницу на могилах катают яйца на могилах, оставляют куличи и даже спиртное. Всё это делается, чтобы облегчить загробную участь покойников? Наверняка вы видели инструкции в Интернете с яркими заголовками, например: "Как вымолить душу из ада" или "Сильная молитва за род". В поминальные дни ходят в храм для тех же целей", — отметил Бабкин в своём телеграм-канале.

Священник объяснил, что в этом есть отголосок языческих ритуалов, не имеющих никакого отношения к православию. Он подчеркнул, что в пасхальные дни на кладбище нужно ходить только на Радоницу, а никак не на Пасху или в дни Страстной и Светлой недели. По словам Бабкина, дискуссии на эту тему разгораются ежегодно. Если же третий, девятый или сороковой день поминовения усопшего выпал на пасхальные дни, лучше перенести дату посещения кладбища, посоветовал батюшка.

Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В этом году Радоница выпадает на 25 апреля.