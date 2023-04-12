Священник рассказал, откуда на самом деле взялся обычай посещать на Пасху кладбища

Традиция посещать кладбища на Пасху сложилась при советской власти и не имеет никакого отношения к Церкви. Об этом рассказал протоиерей Андрей Лоргус.

По его словам, такая привычка выработалась у населения в 1960–1970-е годы, когда верующие стали проявлять активность на Пасху, но ходили не в храмы, а на кладбища. Там разрешалось молиться и креститься, а также не было строгого отношения к внешнему виду, в отличие от церквей.

"А где ещё кресты? На кладбище. Шли туда, чтобы там открыто помолиться, на кладбище всегда разрешали молиться, перекреститься, вместе съесть яйца, пасху и кулич, выпить. Кладбища были лояльным местом и власти, и Церкви. И к 90-м это превратилось в "паломничество", — сказал священнослужитель в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что такой традиции нет ни в одной другой стране. По словам Лоргуса, усопших можно помянуть через 10 дней после Пасхи, на Радоницу.