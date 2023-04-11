Россиянам посоветовали не есть больше трёх яиц в день на Пасху
Гастроэнтеролог Якушев рекомендовал во время Пасхи не есть более трёх яиц в день
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Чтобы не навредить желудку, в день стоит употреблять одно-два яйца, но на Пасху многие превышают эту норму. Не стоит забывать, что желтки содержат много жиров и холестерина. По словам гастроэнтеролога Андрея Якушева, переедание куриных яиц может привести к серьёзным проблемам у людей с патологиями ЖКТ, панкреатитом и холециститом.
"Максимальная допустимая норма потребления яиц в день — три-четыре яйца. От такого количества ничего страшного не произойдёт. Однако стоит помнить, что в одном яйце содержится достаточно много холестерина — почти половина суточной нормы", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".
Тем, у кого нарушен липидный обмен, нельзя потреблять большое количество яиц, особенно на ночь, когда холестерин синтезируется в печени, пояснил Якушев. Употребление яиц натощак также вредно — это может вызвать спазм желчевыводящих путей и желчную колику.
При поедании этого продукта нужно соблюдать некоторые меры предосторожности и помнить о сальмонелле. Источником этой бактерии могут быть плохо проваренные яйца.
"Если через яйца в пищу попали сальмонеллы, у человека могут развиться диарея, боль в животе, дегидратация, что в результате может даже потребовать госпитализации. Поэтому яйца необходимо, во-первых, покупать в хорошо проверенных местах, а во-вторых, подвергать серьёзной термической обработке, в случае с Пасхой — варить, и лучше вкрутую", — советует гастроэнтеролог.
А вот его коллега считает иначе: по словам доктора Яковлевой, влияние яиц на холестерин сильно преувеличено. Она уверена, что продукт способствует выработке "хорошего" холестерина, или липопротеина высокой плотности.