Врач развенчала миф о вреде яиц для здоровых людей

Яйца являются одним из самых доступных и популярных продуктов. Они богаты множеством полезных жирных кислот, микроэлементов и витаминов и считаются неотъемлемой частью рациона практически каждого россиянина. Гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева в беседе с "Газетой.ru" развеяла миф об их вреде.

Медик рассказала, что несмотря на то, что яйца принято ассоциировать с завтраком, они также послужат сытным перекусом или основным блюдом. Их можно использовать в качестве источника легкоусвояемого белка, полезных жирных кислот, микроэлементов и витаминов А, D, группы B, E и K. Однако многие считают, что они вредны и стараются ограничивать их потребление, продолжила врач.

"В основном предрассудки связаны с яичным желтком, который способен повышать уровень холестерина. На самом деле влияние яиц на холестерин сильно преувеличено. Напротив, продукт способствует выработке "хорошего" холестерина или липопротеина высокой плотности. Он защищает сосуды от образования холестериновых бляшек, снижает риски развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы", — пояснила гастроэнтеролог.