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7 апреля, 11:53

Врач раскрыла, сколько яиц можно съесть за неделю без вреда для здоровья

Врач Яковлева: Взрослый здоровый человек может съедать семь яиц в неделю

Здоровый взрослый человек может съесть пять-семь яиц в неделю без вреда для здоровья. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – гастроэнтеролог-терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева. Она также призвала не забывать и о других источниках белка: рыбе, мясе, птице.

При регулярных занятиях спортом количество яиц в рационе можно увеличить. При этом с желтком лучше употреблять лишь часть из них, а в остальных есть только белок, подчеркнула специалист.

Некоторым людям налегать на яйца не стоит. Так, при повышенном холестерине не следует употреблять более двух-трёх штук в неделю. С осторожностью относиться к этому продукту врачи рекомендуют и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и печени. Яковлева добавила, что в детский рацион яйца следует вводить примерно с шести месяцев.

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"Важно следить, не возникнет ли у ребёнка аллергическая реакция. До полутора лет лучше ограничиться одним яйцом в неделю, после чего количество можно постепенно увеличивать до трёх-четырёх штук", — рассказала врач.

Ранее сообщалось, что сбалансированное питание может благоприятно повлиять на состояние зрения. Врач-офтальмолог Дарья Барышникова перечислила основные продукты, которые богаты питательными веществами, полезными для глаз.

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Unsplash

Иван Косицын
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