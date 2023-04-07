Врач раскрыла, сколько яиц можно съесть за неделю без вреда для здоровья

Здоровый взрослый человек может съесть пять-семь яиц в неделю без вреда для здоровья. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – гастроэнтеролог-терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева. Она также призвала не забывать и о других источниках белка: рыбе, мясе, птице.

При регулярных занятиях спортом количество яиц в рационе можно увеличить. При этом с желтком лучше употреблять лишь часть из них, а в остальных есть только белок, подчеркнула специалист.

Некоторым людям налегать на яйца не стоит. Так, при повышенном холестерине не следует употреблять более двух-трёх штук в неделю. С осторожностью относиться к этому продукту врачи рекомендуют и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и печени. Яковлева добавила, что в детский рацион яйца следует вводить примерно с шести месяцев.

"Важно следить, не возникнет ли у ребёнка аллергическая реакция. До полутора лет лучше ограничиться одним яйцом в неделю, после чего количество можно постепенно увеличивать до трёх-четырёх штук", — рассказала врач.