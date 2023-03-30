Назван фрукт, ставший самым популярным у россиян в магазинах в 2023 году
Аналитики назвали банан самым популярным продуктом у россиян с начала 2023 года
Самым популярным продуктом у россиян в супермаркетах с начала 2023 года стал банан. Об этом свидетельствуют данные статистики оператора фискальных данных "Такском", которые приводит RT.
Специалисты проанализировали почти 50 миллиардов кассовых чеков. Кроме банана в рейтинг вошли молочные продукты, мясо, яйца и мучные изделия.
Также выяснилось, что средний чек в магазине у дома составил 440 рублей, в гипермаркетах — 1480 рублей. В супермаркетах россияне в основном покупали товары на 670 рублей, в алкомаркетах — на 560 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что употребление бананов будет полезным для иммунитета, особенно в весенний период. Как заметила врач-эндокринолог Юлия Сидоркина, в это время года организм каждого из нас становится ослабленным из-за дефицита витаминов, который можно восполнить с помощью овощей и фруктов, например, бананов, яблок и цитрусовых.
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