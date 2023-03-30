Назван фрукт, ставший самым популярным у россиян в магазинах в 2023 году

Самым популярным продуктом у россиян в супермаркетах с начала 2023 года стал банан. Об этом свидетельствуют данные статистики оператора фискальных данных "Такском", которые приводит RT.

Специалисты проанализировали почти 50 миллиардов кассовых чеков. Кроме банана в рейтинг вошли молочные продукты, мясо, яйца и мучные изделия.

Также выяснилось, что средний чек в магазине у дома составил 440 рублей, в гипермаркетах — 1480 рублей. В супермаркетах россияне в основном покупали товары на 670 рублей, в алкомаркетах — на 560 рублей.