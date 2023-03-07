Россиянкам рассказали, как продлить жизнь розам с помощью мёда и бананов
Садовод Ульянова: "Мёртвым" розам можно подарить вторую жизнь, укоренив в банане или картошке
Как зачеренковать розу с помощью банана. Фото © "Тульская служба новостей"
Cадовод Ирина Ульянова порекомендовала мужчинам дарить своим избранницам живые растения в горшочках на 8 Марта. По её словам, срезанный цветок — это уже мёртвое растение, к тому же радовать свою обладательницу он будет непродолжительное время. Но даже мёртвые цветы, по её словам, иногда можно оживить. Если вам подарили розы, советует Ульянова, то когда они отцветут, их можно попробовать зачеренковать, а потом посадить в землю, и тогда у вас в саду появятся новые кусты роз.
Срезать черенок нужно по правилам: нижний срез под почкой — косой, верхний — прямой. Должен получиться отросток примерно 10–15 сантиметров.
"Дальше пойдёт процесс укоренения. Можно использовать стимулятор "Корневин". Затем закапываем в горшочек и накрываем обычной стеклянной банкой. Кто-то укореняет в банане, кто-то — в картошке. Лично у меня в картошке не получилось, зато точно знаю, что если черенок перед посадкой в горшок обмакнуть в мёд, то уже на следующий год его можно будет высадить в открытый грунт", — объясняет собеседница "Тульской службы новостей".
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