Россиянкам рассказали, как продлить жизнь розам с помощью мёда и бананов

Cадовод Ирина Ульянова порекомендовала мужчинам дарить своим избранницам живые растения в горшочках на 8 Марта. По её словам, срезанный цветок — это уже мёртвое растение, к тому же радовать свою обладательницу он будет непродолжительное время. Но даже мёртвые цветы, по её словам, иногда можно оживить. Если вам подарили розы, советует Ульянова, то когда они отцветут, их можно попробовать зачеренковать, а потом посадить в землю, и тогда у вас в саду появятся новые кусты роз.