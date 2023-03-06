"Московские Ромео" устроили массовое кулачное побоище за цветы к 8 Марта
Массовая драка произошла на Рижском цветочном рынке в Москве в преддверии 8 Марта
В предверии 8 Марта между желающими порадовать свою любимую женщину разворачиваются настоящие баталии. В Москве на Рижском цветочном рынке даже произошла массовая драка, передаёт Mash.
На Рижском цветочном рынке произошла массовая драка. Видео © Telegram / Mash
Продавцы пытались поделить между собой множество покупателей, которые с самого утра рыскают в поисках разноцветных букетов и красивейших композиций, а главное — недорогих. В итоге решить ситуацию мирно у разгорячённых торговцев не получилось. В ход пошли кулаки, а разнимать драчунов пришлось полицейским, которые даже прогнали с рынка всех участников конфликта.
Стоит отметить, что в поисках знака внимания прекрасной половине на Рижский цветочный рынок съезжается почти вся Москва. Романтиков настолько много, что сейчас там даже образовалась километровая пробка.
Ранее Лайф рассказывал, какие цветы лучше дарить на 8 Марта. В случае если у девушки есть аллергия, лучше отказаться от цветов с большим количеством пыльцы. Лучше обратить внимание на орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, фрезии, тюльпаны и клематисы. Они не только более безопасны для аллергиков, но и невероятно красивы.
Telegram / Mash