Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 14:57

"Московские Ромео" устроили массовое кулачное побоище за цветы к 8 Марта

Массовая драка произошла на Рижском цветочном рынке в Москве в преддверии 8 Марта

В предверии 8 Марта между желающими порадовать свою любимую женщину разворачиваются настоящие баталии. В Москве на Рижском цветочном рынке даже произошла массовая драка, передаёт Mash.

На Рижском цветочном рынке произошла массовая драка. Видео © Telegram / Mash

Продавцы пытались поделить между собой множество покупателей, которые с самого утра рыскают в поисках разноцветных букетов и красивейших композиций, а главное — недорогих. В итоге решить ситуацию мирно у разгорячённых торговцев не получилось. В ход пошли кулаки, а разнимать драчунов пришлось полицейским, которые даже прогнали с рынка всех участников конфликта.

Стоит отметить, что в поисках знака внимания прекрасной половине на Рижский цветочный рынок съезжается почти вся Москва. Романтиков настолько много, что сейчас там даже образовалась километровая пробка.

7 худших подарков, которые точно не стоит дарить на 8 Марта

7 худших подарков, которые точно не стоит дарить на 8 Марта

Ранее Лайф рассказывал, какие цветы лучше дарить на 8 Марта. В случае если у девушки есть аллергия, лучше отказаться от цветов с большим количеством пыльцы. Лучше обратить внимание на орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, фрезии, тюльпаны и клематисы. Они не только более безопасны для аллергиков, но и невероятно красивы.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николь Вербер
  • Новости
  • Праздники
  • 8 марта
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров