"Московские Ромео" устроили массовое кулачное побоище за цветы к 8 Марта

В предверии 8 Марта между желающими порадовать свою любимую женщину разворачиваются настоящие баталии. В Москве на Рижском цветочном рынке даже произошла массовая драка, передаёт Mash.

На Рижском цветочном рынке произошла массовая драка. Видео © Telegram / Mash

Продавцы пытались поделить между собой множество покупателей, которые с самого утра рыскают в поисках разноцветных букетов и красивейших композиций, а главное — недорогих. В итоге решить ситуацию мирно у разгорячённых торговцев не получилось. В ход пошли кулаки, а разнимать драчунов пришлось полицейским, которые даже прогнали с рынка всех участников конфликта.

Стоит отметить, что в поисках знака внимания прекрасной половине на Рижский цветочный рынок съезжается почти вся Москва. Романтиков настолько много, что сейчас там даже образовалась километровая пробка.