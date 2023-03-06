7 худших подарков, которые точно не стоит дарить на 8 Марта
В преддверии праздника весны Лайф поговорил с психологом Алёной Малютой и обсудил тему подарков. Мужчинам на заметку: самые распространённые варианты дамам не нравятся.
Приближается Международный женский день, и многие мужчины задаются вопросом, а что подарить своим любимым, матерям, дочерям и сёстрам. Ни для кого не секрет, что в подарок часто вкладываются позитивные эмоции, хочется в ответ на презент увидеть искреннюю радость женщины.
Худшими идеями для подарков на 8 Марта поделилась психолог Алёна Малютина. Фото предоставлено LIFE
И чтобы не наблюдать 8 Марта недовольную физиономию своей возлюбленной, надо подойти к выбору подарка со всей внимательностью. Вместе с психологом Алёной Малютой Лайф составил топ подарков, дарить которые точно не стоит.
1. Парфюмерия, духи
Точно ответить на вопрос, какие ароматы нравятся, может лишь сама женщина. Если кавалер точно уверен в своём знании, какие именно ароматы выберет его ненаглядная, пусть смело покупает "её" духи. А если нет, делать сюрприз не стоит. Лучше отправиться в магазин вместе с дамой и купить то, что она пожелает.
2. Косметические наборы
В подарок на 8 Марта косметику лучше не преподносить. Фото © Shutterstock
Все женщины и девушки подбирают средства красоты индивидуально. Поскольку косметические наборы, продающиеся в магазинах, зачастую "универсальные", лучше на них не тратиться. Если уж так сильно хочется подарить именно мейкап, нужно заранее узнать у женщины, что ей нравится, чем пользуется. И только тогда попробовать составить косметический набор лично под неё.
3. Кухонная утварь и бытовая техника
Микроволновки, мультиварки, кастрюли и прочие принадлежности востребованы в каждом хозяйстве. Но 8 Марта дамы хотят почувствовать себя именно женщинами, а не домохозяйками. Только если жена действительно мечтает о новой посудомоечной машине или роботе-пылесосе, можно сделать исключение. Но, опять же, следует сходить в магазин вместе с возлюбленной, чтобы та сама выбрала подарок.
4. Шоколадные букеты
Далеко не каждая современная женщина любит сладкое в таких количествах, что будет безумно рада букету из шоколадок и конфет. К тому же 8 Марта люди и так организуют застолья, посещают рестораны или приглашают гостей. Так что недостатка в сладких подарках не будет. "Если уже и дарить что-то съестное, то лучше поинтересоваться у женщины, в какой ресторан она хотела бы сходить или какое блюдо попробовать. Это будет куда интереснее, чем дарить банальный шоколадный букет", — подмечает Алёна Малюта.
5. Мягкие игрушки
Подарок милый, но женщина всё же не ребёнок. Мягкая игрушка почти сразу займёт своё место в шкафу. Подобные подарки приемлемы на раннем этапе отношений, в так называемый конфетно-букетный период, но затем большого удовольствия от этого подарка барышня не получит.
6. Одежда и обувь
Что лучше не дарить женщинам на 8 Марта. Фото © Shutterstock
Как и с духами, с одеждой, обувью и даже аксессуарами легко промахнуться. Можно не только не угадать с размером вещи, но и преподнести то, что женщине не понравится. Если есть желание обновить благоверной гардероб, лучше сделать это с ней же. То есть отправиться в ближайшие дни за покупками вместе.
7. Деньги
Подаренным на 8 Марта деньгам женщина может обрадоваться только в двух случаях: если сумма действительно большая и позволит реализовать её мечты или если мадам испытывает большую материальную нужду. Но всё же лучше превратить этот день именно в праздник и преподнести сертификат в салон красоты, спа или фитнес-клуб. В зависимости от её интересов.
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