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6 марта, 09:36

Любовь Казарновская рассказала о своей боли из-за гастролей в Донбасс

Оперная певица Казарновская рассказала об очередях артистов, желающих поехать в Донбасс

<p>Любовь Казарновская. Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@empatia_manuchi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Эмпатия Манучи"</a></p>

Любовь Казарновская. Скриншот видео © YouTube / "Эмпатия Манучи"

Российские артисты ждут своей очереди, чтобы поехать на выступление в Донбасс, заявила оперная певица Любовь Казарновская.

"Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: вас слишком много. И мне стало это как-то больно и обидно", — призналась она в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".

Артистка отметила, что ей самой ещё не довелось выступать в зоне СВО. При этом она добавила, что с радостью рассмотрит такую возможность, если получит "искренний и добрый запрос". Певица добавила, что в качестве помощи отправила в Донбасс свои любимые книги. А говоря о покинувших Россию звёздах, Казарновская подчеркнула, что сейчас идёт испытание на веру, прочность и мировоззрение.

"Каким бы красивым ни было дерево, без корней оно сломается. Сейчас идёт испытание на веру, прочность и мировоззрение. Особенно у людей публичных", — указала она.

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На передовую к российским бойцам приезжает множество артистов, в числе которых, например, звезда "Аншлага" Юрий Гальцев, солист группы "Дюна" Виктор Рыбин, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина. Кстати, в День защитника Отечества солист группы "Любэ" Николай Расторгуев даже подарил участникам спецоперации подписанные гитары.

Николь Вербер
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