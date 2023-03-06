Любовь Казарновская рассказала о своей боли из-за гастролей в Донбасс

Российские артисты ждут своей очереди, чтобы поехать на выступление в Донбасс, заявила оперная певица Любовь Казарновская.

"Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: вас слишком много. И мне стало это как-то больно и обидно", — призналась она в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".

Артистка отметила, что ей самой ещё не довелось выступать в зоне СВО. При этом она добавила, что с радостью рассмотрит такую возможность, если получит "искренний и добрый запрос". Певица добавила, что в качестве помощи отправила в Донбасс свои любимые книги. А говоря о покинувших Россию звёздах, Казарновская подчеркнула, что сейчас идёт испытание на веру, прочность и мировоззрение.