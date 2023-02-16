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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 06:48
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Чичерина и солист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов спели для российских солдат на передовой

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. В распоряжении Лайфа оказалось видео их выступления.

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. Видео © LIFE

Исполнители уже не в первый раз посещают зону боевых действий. На протяжении нескольких лет они выступают перед бойцами на передовой, а также в госпиталях. В этот раз они исполнили для российских военных свои лучшие хиты.

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Певица Юлия Чичерина на протяжении почти девяти лет выступает на передовой для бойцов в Донбассе, а также поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Она рассказывала, что даёт концерты в зонах боевых действий, чтобы поддержать солдат и помочь им психологически. Несколько месяцев назад она была удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации.

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LIFE

Оксана Попова
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