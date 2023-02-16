Чичерина и солист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов спели для российских солдат на передовой
Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. В распоряжении Лайфа оказалось видео их выступления.
Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. Видео © LIFE
Исполнители уже не в первый раз посещают зону боевых действий. На протяжении нескольких лет они выступают перед бойцами на передовой, а также в госпиталях. В этот раз они исполнили для российских военных свои лучшие хиты.
Певица Юлия Чичерина на протяжении почти девяти лет выступает на передовой для бойцов в Донбассе, а также поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Она рассказывала, что даёт концерты в зонах боевых действий, чтобы поддержать солдат и помочь им психологически. Несколько месяцев назад она была удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации.
LIFE