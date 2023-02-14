Лидер "Дюны" Рыбин вспомнил самый трогательный момент с концерта в Херсоне

Солист группы "Дюна" — музыкант Виктор Рыбин — в эфире передачи "Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1" поделился историей знакомства с жителями Донбасса и эмоциями от выступления в Херсоне.

Артист подчеркнул, что первый раз посетил регионы задолго до спецоперации. Ещё в 2014 году он отправился туда с местными ребятами на машине и по дороге они рассказали о первых атаках с украинской стороны.

"Ребята <...> рассказывали: "Мы сидим в школе, а на площади происходит взрыв. Мы не понимаем, что произошло. И до сих пор не можем этого осознать". Жители Донбасса тогда говорили: "Мы этого не простим никогда!" — поделился Рыбин.

Рассказывая о своём выступлении в Херсоне в прошлом году, певец отметил, что на концерте люди вынесли флаг России и поблагодарили коллектив за визит. По словам Рыбина, музыканты тогда почувствовали сильное единение, а зал вместе с ним пел "Коммунальную квартиру".

Лидер "Дюны" позже согласился поучаствовать в проекте "Дети Донбасса". Когда он вышел с девочкой Машей на сцену, она переживала, потому что никаких репетиций не было.

"Я привёз подарки. Папе [девочки] подарил свой свитер, а Маше — свитер жены. Папа Маши воевал. Он был учителем в школе. Они не ожидали, что мы к ним так отнесёмся. А я ответил: "Как иначе? Вы же наши!" — рассказал вокалист.