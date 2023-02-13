Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, выступил с концертом в городе Геническе Херсонской области, сообщила его пресс-служба. Во время мероприятия исполнитель спустился со сцены и спел вместе со зрителями песню "Улетай на крыльях ветра". Сам певец рассказал, что для него было важно показать полноценное шоу для жителей этого города.

"Кинотеатры и театры закрыты или разрушены, но людям важно иметь возможность отдохнуть, расслабиться, попеть. Мне очень важно было показать в Геническе именно полноценное концертное шоу, которое надолго им запомнится", — сказал Дронов.

В конце мероприятия он спел гимн России в авторской аранжировке, а после исполнил на бис композицию "Спасибо". Кроме концерта в Херсонской области Shaman также посетил базу мобилизованных солдат из Воронежа и исполнил под гитару песню "Я русский".

Ранее Лайф писал о том, что последний клип певца Shaman "Исповедь" за сутки набрал на "Ютубе" почти два миллиона просмотров.