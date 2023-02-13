Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями
Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, выступил с концертом в городе Геническе Херсонской области, сообщила его пресс-служба. Во время мероприятия исполнитель спустился со сцены и спел вместе со зрителями песню "Улетай на крыльях ветра". Сам певец рассказал, что для него было важно показать полноценное шоу для жителей этого города.
"Кинотеатры и театры закрыты или разрушены, но людям важно иметь возможность отдохнуть, расслабиться, попеть. Мне очень важно было показать в Геническе именно полноценное концертное шоу, которое надолго им запомнится", — сказал Дронов.
В конце мероприятия он спел гимн России в авторской аранжировке, а после исполнил на бис композицию "Спасибо". Кроме концерта в Херсонской области Shaman также посетил базу мобилизованных солдат из Воронежа и исполнил под гитару песню "Я русский".
Ранее Лайф писал о том, что последний клип певца Shaman "Исповедь" за сутки набрал на "Ютубе" почти два миллиона просмотров.
Ярослав Дронов (также известен как SHAMAN) – российский певец, поэт и композитор, финалист шоу "Голос" и автор патриотических композиций "Встанем!" и "Я – русский". Получил наиболее широкую известность после начала специальной военной операции, а некоторые его песни даже стали неофициальным гимном СВО. Подробнее о его пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.
ТАСС / Сергей Мальгавко