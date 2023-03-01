Семенович рассказала о концертах для военных и мирных жителей в зоне СВО

Певица Анна Семенович в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1" рассказала о своих выступлениях для военных и гражданских в зоне СВО и призналась, что в глазах таких зрителей она видела надежду.

"Я выступала в Луганске, Донецке... Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что, если приезжают российские артисты, мы единая страна", — отметила Семенович.

Особенно волнительными она назвала выступления перед военными в госпиталях или же перед вдовами. По словам артистки, во время концертов некоторые из военных начинали танцевать, хотя им это было не всегда легко.

"Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребёнком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив", — добавила Семенович.

Певица также поведала историю, как в Новороссийске она выступала перед добровольцами и один из них захотел три раза сфотографироваться с ней, ведь он мог больше её никогда не увидеть.