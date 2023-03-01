ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2023, 10:18
3687

Семенович рассказала о концертах для военных и мирных жителей в зоне СВО

Семенович: На концертах в Донецке и Луганске видела людей, которые хотят стать Россией

Певица Анна Семенович в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1" рассказала о своих выступлениях для военных и гражданских в зоне СВО и призналась, что в глазах таких зрителей она видела надежду.

"Я выступала в Луганске, Донецке... Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что, если приезжают российские артисты, мы единая страна", — отметила Семенович.

Особенно волнительными она назвала выступления перед военными в госпиталях или же перед вдовами. По словам артистки, во время концертов некоторые из военных начинали танцевать, хотя им это было не всегда легко.

"Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребёнком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив", — добавила Семенович.

Певица также поведала историю, как в Новороссийске она выступала перед добровольцами и один из них захотел три раза сфотографироваться с ней, ведь он мог больше её никогда не увидеть.

Анна Семенович объяснила, как научиться любить себя после 40 лет
Анна Семенович объяснила, как научиться любить себя после 40 лет

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что его концерты в новых регионах России сопровождались "высокой эмоциональной нагрузкой" и были для него настоящим испытанием.

BannerImage

ТАСС / Елизавета Клементьева

Артур Белкин
  • Новости
  • Анна Семенович
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar