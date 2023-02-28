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28 февраля, 15:58

Shaman назвал испытанием каждую поездку в зону СВО

Певец Shaman признался, что концерты в зоне проведения СВО дались ему тяжело

<p>Певец SHAMAN. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Певец SHAMAN. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что его концерты в новых регионах России сопровождались "высокой эмоциональной нагрузкой". По словам артиста, каждая поездка в зону СВО с концертами является для него настоящим испытанием.

"Для меня каждый раз видеть глаза людей, которые там особенно воспринимают и слушают мои песни, скажем так, близко к кости, для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает даже эмоционально не справляешься, но всё равно ты держишься и поёшь песню до конца, потому что ты — русский", признался он в беседе с Пятым каналом.

Исполнитель говорит, что понимает важность своих выступлений для зрителей, поэтому намерен и дальше ездить с концертами в новые регионы России.

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Лайф писал, что Shaman выступил в Геническе Херсонской области. Во время концерта он спустился со сцены и спел вместе с публикой песню "Улетай на крыльях ветра".

Матвей Константинов
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