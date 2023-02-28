Shaman назвал испытанием каждую поездку в зону СВО

"Для меня каждый раз видеть глаза людей, которые там особенно воспринимают и слушают мои песни, скажем так, близко к кости, для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает даже эмоционально не справляешься, но всё равно ты держишься и поёшь песню до конца, потому что ты — русский", — признался он в беседе с Пятым каналом.