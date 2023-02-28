Лидер "Любэ" подарил гитары бойцам СВО к 23 Февраля

Лидер музыкальной группы "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев сделал памятный подарок военнослужащим, участвующим в спецоперации. Певец подписал гитары и преподнёс их бойцам Российской армии в честь 23 Февраля. Об этом сообщает Пятый канал.

"Наша надёжная опора", — подчеркнул артист в ходе общения с военными.

С самого начала специальной военной операции солист группы поддерживает её участников, в том числе и даёт концерты. При этом выступать в Донбассе музыкант начал ещё задолго до СВО. Как-то он отметил, что на фронте "сложно обойтись без окопных песен". Расторгуев искренне верит, что музыка помогает военным отдохнуть душой.