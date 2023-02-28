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Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 13:00
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Лидер "Любэ" подарил гитары бойцам СВО к 23 Февраля

Солист "Любэ" Николай Расторгуев подарил подписанные гитары участникам спецоперации

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев во время митинга-концерта на Красной площади. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев во время митинга-концерта на Красной площади. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Лидер музыкальной группы "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев сделал памятный подарок военнослужащим, участвующим в спецоперации. Певец подписал гитары и преподнёс их бойцам Российской армии в честь 23 Февраля. Об этом сообщает Пятый канал.

"Наша надёжная опора", — подчеркнул артист в ходе общения с военными.

С самого начала специальной военной операции солист группы поддерживает её участников, в том числе и даёт концерты. При этом выступать в Донбассе музыкант начал ещё задолго до СВО. Как-то он отметил, что на фронте "сложно обойтись без окопных песен". Расторгуев искренне верит, что музыка помогает военным отдохнуть душой.

Расторгуев назвал песню Shaman "Встанем" гимном спецоперации на Украине
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Многие бойцы на передовой получили подарки и поздравления с Днём защитника Отечества, например, "Вечерняя Москва" привезла им специальный выпуск газеты, основной темой которого стали публикации писем российским солдатам на фронт. А жительница Подмосковья даже отправилась лично поздравлять мужа вместе с гуманитарным грузом.

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Николь Вербер
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