"Вечерняя Москва" привезла бойцам на передовой специальный выпуск газеты

Для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, редакция газеты "Вечерняя Москва" подготовила ко Дню защитника Отечества особый подарок — специальный номер газеты "Письма на фронт".

"Мы вынашивали идею сделать газету для солдат на передовой не один месяц, и вот этот специальный выпуск у меня в руках. Уверен, его там ждут, кому-то он точно согреет душу, а значит, мы всё сделали правильно!" — сказал главный редактор газеты Александр Куприянов.

Основной темой выпуска стали публикации писем российским солдатам на фронт, которые написали и прислали в редакцию близкие военнослужащих: отцы и матери, жёны, девушки и дети. Также в выпуске опубликованы материалы о всенародной поддержке и помощи бойцам от столичных властей, детские рисунки и пожелания скорейшего возвращения домой с Победой.