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Опубликовано 23 февраля 2023, 01:15

"Вечерняя Москва" привезла бойцам на передовой специальный выпуск газеты

Специальный номер "Вечерней Москвы". Обложка © vm.ru

Специальный номер "Вечерней Москвы". Обложка © vm.ru

Для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, редакция газеты "Вечерняя Москва" подготовила ко Дню защитника Отечества особый подарок — специальный номер газеты "Письма на фронт".

"Мы вынашивали идею сделать газету для солдат на передовой не один месяц, и вот этот специальный выпуск у меня в руках. Уверен, его там ждут, кому-то он точно согреет душу, а значит, мы всё сделали правильно!" сказал главный редактор газеты Александр Куприянов.

Главный редактор "Вечерней Москвы" Куприянов награждён почётной грамотой МВД
Главный редактор "Вечерней Москвы" Куприянов награждён почётной грамотой МВД

Основной темой выпуска стали публикации писем российским солдатам на фронт, которые написали и прислали в редакцию близкие военнослужащих: отцы и матери, жёны, девушки и дети. Также в выпуске опубликованы материалы о всенародной поддержке и помощи бойцам от столичных властей, детские рисунки и пожелания скорейшего возвращения домой с Победой.

Ранее на Сахалине организовали акцию в поддержку жителей этого региона и курильчан, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На юге острова в колонне из машин объединились представители общественных, спортивных и молодёжных организаций региона, волонтёры, политические партии.

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Юлия Коновалова
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