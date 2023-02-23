"Вечерняя Москва" привезла бойцам на передовой специальный выпуск газеты
Специальный номер "Вечерней Москвы". Обложка © vm.ru
Для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, редакция газеты "Вечерняя Москва" подготовила ко Дню защитника Отечества особый подарок — специальный номер газеты — "Письма на фронт".
"Мы вынашивали идею сделать газету для солдат на передовой не один месяц, и вот этот специальный выпуск у меня в руках. Уверен, его там ждут, кому-то он точно согреет душу, а, значит, мы всё сделали правильно!" — сказал главный редактор газеты Александр Куприянов.
Основной темой выпуска стали публикации писем российским солдатам на фронт, которые написали и прислали в редакцию близкие военнослужащих — отцы и матери, жены, девушки и дети. Также в выпуске опубликованы материалы о всенародной поддержке и помощи бойцам от столичных властей, детские рисунки и пожелания скорейшего возвращения домой с Победой.
Ранее на Сахалине организовали акцию в поддержку жителей этого региона и курильчан, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На юге острова в колонне из машин объединились представители общественных, спортивных и молодёжных организаций региона, волонтёры, политические партии.