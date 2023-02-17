Главный редактор "Вечерней Москвы" Куприянов награждён почётной грамотой МВД

Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов награждён почётной грамотой за весомый вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности органов МВД. На сайте издания говорится, что грамоту ему вручил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В трудные моменты люди приходят в полицию, а мы обращаемся к журналистам, чтобы они помогали нам. У нас с редакцией "Вечёрки" сложились тёплые и прочные партнёрские отношения… Благодаря нашему сотрудничеству удаётся доносить до жителей столицы максимально оперативную информацию, предупреждать их о методах защиты от преступлений", — отметил Васенин.

На вручении Куприянов подчеркнул, что грамота стала общим достоянием всех сотрудников редакции издания. По его словам, "Вечерняя Москва", как главная газета города, "считает принципиально важным сотрудничество с людьми, которые берегут общественный порядок". Кроме того, он добавил, что эта тема не сходила со страниц газеты с момента её перезапуска 12 лет назад.

"Мы считаем это одним из важнейших направлений работы — обеспечение безопасности и спокойствия граждан. Газета должна писать о самом главном из происходящего в Москве. Обывательское мнение о службе сотрудников МВД не всегда соответствует действительности. А наши корреспонденты объективно освещают работу полиции", — поведал Куприянов.

Главный редактор уточнил, что у "Вечерней Москвы" и полиции были совместные проекты, например "Клуб участковых". В будущем его хотят возродить.