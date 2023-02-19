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19 февраля, 02:21

На Сахалине из машин составили огромную надпись в поддержку бойцов СВО

Сахалинцы организовали автопробег в поддержку земляков, находящихся в зоне СВО

На Сахалине организовали акцию в поддержку жителей этого региона и курильчан, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО). На юге острова в колонне из машин объединились представители общественных, спортивных и молодёжных организаций региона, волонтёры, политические партии.

Автопробег в поддержку сахалинцев и курильчан, находящихся в зоне СВО. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

Организаторы сообщают, что в акции приняли участие около 3000 человек на 1250 машинах. Колонна двигалась от "Сити-молла" до аэродрома Пушистый. Участники написали более 100 писем бойцам и приготовили на видео десятки приветов со словами поддержки.

Акция в поддержку сахалинцев и курильчан, находящихся в зоне СВО. Фото © Telegram / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области

"С удовольствием присоединился к автопробегу. Мы вместе с супругой и сыном приехали поддержать наших ребят", "Мы поддерживаем, помогаем и будем помогать!" — говорят сахалинцы на видео, размещённом в телеграм-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Акция в поддержку сахалинцев и курильчан, находящихся в зоне СВО. Фото © Telegram / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области

Акция в поддержку сахалинцев и курильчан, находящихся в зоне СВО. Фото © Telegram / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области

Тёплые слова говорят как взрослые, так и дети. Так, ребёнок на видео рассказывает, что пришёл на акцию вместе с бабушкой и тоже думает, что военные на передовой чувствуют поддержку соотечественников.

Акция в поддержку сахалинцев и курильчан, находящихся в зоне СВО. Фото © Telegram / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области

В завершение пробега участники составили из автомобилей огромную надпись "Мы вместе" и изобразили сердце.

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Ранее Лайф писал, что Майданов назвал достойным решение Преснякова передать гонорар с концертов бойцам СВО. Певец напомнил, что в прошлом году Общероссийский народный фронт запустил акцию "Всё для Победы", во время которой медийные лица проводят сборы.

Обложка ©

Telegram / Агентство по делам молодёжи Сахалинской области

Арина Родионова
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