ВЦИОМ: Каждый второй житель страны считает Россию одной из великих держав

Каждый второй россиянин считает, что Россия является великой державой. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Согласно результатам исследования организации по итогам минувшего года, за это высказались 51% респондентов (против 31% в 2021-м). При этом 31% верит, что страна станет одной из великих держав в ближайшие 15–20 лет (против 29% в 2021 году), а 13% усомнились в том, что такое событие произойдёт (против 26% в 2021 году).

"Парадоксально, что текущая ситуация привела к тому, что выросла группа до 51% тех, кто считает, что Россия уже сейчас является одной из великих держав. За год у нас прирост 20%, это очень много, потому что этот показатель в принципе был не очень динамичен за долгое время. Сегодня таким образом 82% заявляют о том, что Россия либо станет великой державой, либо уже является великой державой", — рассказал Мамонов в ходе заседания научного совета ВЦИОМ на тему: "Годовщина СВО: как изменилось российское общество за год специальной военной операции на Украине?"

Кроме того, 73% опрошенных считают, что Россия имеет скорее большое влияние в международных делах. В 2021 году этот процент составлял 62.