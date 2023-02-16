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16 февраля, 15:50

ВЦИОМ: За год рейтинг КПРФ и "Новых людей" упал, а доверие к единороссам выросло

Россияне стали меньше доверять КПРФ и партии "Новые люди", позиции ЛДПР и "Справедливой России" не изменились, а "Единая Россия" нарастила базу поддержки на фоне спецоперации. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании".

"Есть две партии, положение которых не изменилось, — это ЛДПР и "Справедливая Россия". Значения годичной давности близки к тем, что мы получили по результатам января. Две партии ухудшили, ослабили свои позиции — это КПРФ и "Новые люди". Если в январе 2022 года проголосовали бы за КПРФ 16%, очевидно, ещё под эффектом кампании 2021 года, то сейчас — порядка 10–11% респондентов", — уточнил он.

За "Новых людей" сейчас готовы проголосовать только 4% респондентов, а год назад показатель доходил до 7%. Зато за единороссов выступили 38–39%, хотя ранее эта цифра составляла 31%, привёл данные Мамонов. При этом проблемными регионами для ЕР остаются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, но в целом число одобряющих политику партии выросло с 40 до 50%.

"По остальным партиям дифференциация по территориям меньше, по КПРФ немножко выпадает Уральский федеральный округ. По остальным значения близки к средним", добавил руководитель ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяет более 78% россиян

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Ранее Лайф писал, что работа правительства по итогам трёх последних лет соответствует ожиданиям 51% россиян. Порядка 16% сообщили, что деятельность кабмина превзошла их ожидания, а вот 25% ожидали большего.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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