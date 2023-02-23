Супруга мобилизованного из Балашихи навестит мужа в зоне СВО в День защитника Отечества
Супруга мобилизованного из подмосковной Балашихи навестит мужа в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Как уточняет РИАМО, женщина по имени Екатерина поехала на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом и подарками для военных.
В начале октября прошлого года она присоединилась к добровольцам регионального ресурсного центра "Волонтёры Подмосковья" и движению "Команда добра". Женщина призналась, что ехать к мужу не страшно. При этом трёхлетнего сына оставила дома, за ним присматривают бабушки.
"Я как волонтёр хочу внести свою лепту — вручить лично груз от всех балашихинцев, а также увидеть супруга, обнять, поцеловать. Мы везём палатки, дизельный генератор, которые у бойцов в дефиците, а также тёплое бельё, фонари, вещи первой необходимости, продукты питания, лекарства, маскхалаты, влажные салфетки, сладости ко Дню защитника Отечества", — отметила Екатерина.
По её словам, военные также получат письма от детей. Сын Екатерины тоже передал для отца открытку и маленький подарок. В общей сложности женщина привезёт на передовую около 500 килограммов гуманитарной помощи.
Ранее Лайф писал, что российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки. Ребята отправили послания военным, чтобы поднять их боевой дух.
ТАСС / Владимир Зинин