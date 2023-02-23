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Регион
Опубликовано 23 февраля 2023, 12:56
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Супруга мобилизованного из Балашихи навестит мужа в зоне СВО в День защитника Отечества

Супруга мобилизованного из подмосковной Балашихи навестит мужа в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Как уточняет РИАМО, женщина по имени Екатерина поехала на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом и подарками для военных.

В начале октября прошлого года она присоединилась к добровольцам регионального ресурсного центра "Волонтёры Подмосковья" и движению "Команда добра". Женщина призналась, что ехать к мужу не страшно. При этом трёхлетнего сына оставила дома, за ним присматривают бабушки.

"Я как волонтёр хочу внести свою лепту — вручить лично груз от всех балашихинцев, а также увидеть супруга, обнять, поцеловать. Мы везём палатки, дизельный генератор, которые у бойцов в дефиците, а также тёплое бельё, фонари, вещи первой необходимости, продукты питания, лекарства, маскхалаты, влажные салфетки, сладости ко Дню защитника Отечества", — отметила Екатерина.

По её словам, военные также получат письма от детей. Сын Екатерины тоже передал для отца открытку и маленький подарок. В общей сложности женщина привезёт на передовую около 500 килограммов гуманитарной помощи.

В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества
В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества

Ранее Лайф писал, что российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки. Ребята отправили послания военным, чтобы поднять их боевой дух.

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ТАСС / Владимир Зинин

Никита Осипов
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