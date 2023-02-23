Супруга мобилизованного из Балашихи навестит мужа в зоне СВО в День защитника Отечества

Супруга мобилизованного из подмосковной Балашихи навестит мужа в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Как уточняет РИАМО, женщина по имени Екатерина поехала на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом и подарками для военных.

В начале октября прошлого года она присоединилась к добровольцам регионального ресурсного центра "Волонтёры Подмосковья" и движению "Команда добра". Женщина призналась, что ехать к мужу не страшно. При этом трёхлетнего сына оставила дома, за ним присматривают бабушки.

"Я как волонтёр хочу внести свою лепту — вручить лично груз от всех балашихинцев, а также увидеть супруга, обнять, поцеловать. Мы везём палатки, дизельный генератор, которые у бойцов в дефиците, а также тёплое бельё, фонари, вещи первой необходимости, продукты питания, лекарства, маскхалаты, влажные салфетки, сладости ко Дню защитника Отечества", — отметила Екатерина.

По её словам, военные также получат письма от детей. Сын Екатерины тоже передал для отца открытку и маленький подарок. В общей сложности женщина привезёт на передовую около 500 килограммов гуманитарной помощи.