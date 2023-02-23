В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества
В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества, на которых изображены представители самых разных профессий, вносящих свой вклад в развитие страны.
Москвичи делают фотографии с граффити в честь Дня защитника Отечества. Видео © Предоставлено Лайфу
В частности, на изображении можно увидеть военного, учителя, учёного, врача, спасателя и строителя. Своё место есть и для тех, кто желает сфотографироваться на фоне граффити: авторы назвали его "место для тебя". Многие уже "присоединились" к защитникам Отечества, сделав снимки с появившимся рисунком.
Ранее президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о тех, кто защищает страну.
Предоставлено Лайфу