В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества

В частности, на изображении можно увидеть военного, учителя, учёного, врача, спасателя и строителя. Своё место есть и для тех, кто желает сфотографироваться на фоне граффити: авторы назвали его "место для тебя". Многие уже "присоединились" к защитникам Отечества, сделав снимки с появившимся рисунком.