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23 февраля, 11:19

В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества

В Москве появились граффити, посвящённые Дню защитника Отечества, на которых изображены представители самых разных профессий, вносящих свой вклад в развитие страны.

Москвичи делают фотографии с граффити в честь Дня защитника Отечества. Видео © Предоставлено Лайфу

В частности, на изображении можно увидеть военного, учителя, учёного, врача, спасателя и строителя. Своё место есть и для тех, кто желает сфотографироваться на фоне граффити: авторы назвали его "место для тебя". Многие уже "присоединились" к защитникам Отечества, сделав снимки с появившимся рисунком.

  • Граффити в честь Дня защитника Отечества появились в Москве. Фото предоставлено Лайфу
    Граффити в честь Дня защитника Отечества появились в Москве. Фото предоставлено Лайфу
  • Граффити в честь Дня защитника Отечества появились в Москве. Фото предоставлено Лайфу
    Граффити в честь Дня защитника Отечества появились в Москве. Фото предоставлено Лайфу

Граффити в честь Дня защитника Отечества появились в Москве. Фото предоставлено Лайфу

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Путин: Будущее за Россией

Путин: Будущее за Россией

Ранее президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о тех, кто защищает страну.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Артур Белкин
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