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23 февраля, 10:12

Путин: Забота о защитниках страны является святой обязанностью государства

Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о тех, кто защищает страну. Заявление российский лидер сделал в ходе разговора с участниками церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

"Это, вообще, святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну", — отметил Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Вместе с ним участие в церемонии приняли ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине.

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Kremlin.ru

Артур Белкин
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