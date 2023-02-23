Путин: Забота о защитниках страны является святой обязанностью государства

Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью государства заботу о тех, кто защищает страну. Заявление российский лидер сделал в ходе разговора с участниками церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

"Это, вообще, святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну", — отметил Путин.