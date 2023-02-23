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23 февраля, 09:16

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине. За Путиным следовал министр обороны РФ Сергей Шойгу с букетом гвоздик. Несмотря на морозную погоду, президент был без шапки и перчаток.

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Военнослужащие Президентского полка во время церемонии установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошёл к венку, поправил ленту и некоторое время постоял возле монумента в знак почтения к памяти погибших защитников страны. Российский лидер также возложил цветы к стелам городов-героев.

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. По его мнению, этот праздник символизирует героическую историю армии и флота страны.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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