Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших воинов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине. За Путиным следовал министр обороны РФ Сергей Шойгу с букетом гвоздик. Несмотря на морозную погоду, президент был без шапки и перчаток.

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошёл к венку, поправил ленту и некоторое время постоял возле монумента в знак почтения к памяти погибших защитников страны. Российский лидер также возложил цветы к стелам городов-героев.