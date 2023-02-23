Большинство россиян назвали послание Путина честным и искренним

Большинство россиян (78%), смотревших Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию, считают, что лидер страны был искренен и честен. 82% назвали выступление главы государства интересным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

88% респондентов полагают, что президент чётко и понятно обозначил свою позицию. 41% граждан подчеркнули, что все поднятые главой государства вопросы были значимыми и важными. 33% полагают, что таковыми было большинство тем, а ещё 23% назвали только часть вопросов важными. При этом 52% отметили, что всё послание было интересным.

В целом послание оставило положительное впечатление у 81% участников опроса (полностью положительное — 45%, частично положительное — 36%). 10% заявили о скорее отрицательном и лишь 1% — о полностью отрицательном.

В опросе принимали участие 129 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Перми, Бийска и Волжского. Метод исследования — просмотр видео с тестированием реакций.