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21 февраля, 11:05

Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию продлилось 1 час и 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве.

"Россия ответит на любые вызовы, потому что мы единый народ! Правда за нами!" — произнёс в заключительной части выступления глава государства.

В прошлый раз Путин оглашал послание парламенту в апреле 2021 года, тогда речь заняла 1 час 19 минут. С наиболее продолжительной речью (1 час 55 минут) — президент России выступил в 2018 году, а самое короткое послание (всего по 48 минут) глава государства произносил дважды — в 2004-м и 2005 году.

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Сегодняшнее послание Владимир Путин начал с темы СВО. Он напомнил, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года. Президент рассказал, что Россия делала всё возможное для разрешения кризиса в Донбассе мирными средствами, но за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий". Путин рассказал и о том, как Запад развернул против России экономический фронт, но ничего не добился, напомнил о запасе прочности у российских банков. Речь зашла и о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами, и о том, какие меры поддержки ждут жителей новых российских регионов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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