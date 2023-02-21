Послание Путина длилось 1 час 45 минут и завершилось словами: "Правда — за нами!"

"Россия ответит на любые вызовы, потому что мы единый народ! Правда за нами!" — произнёс в заключительной части выступления глава государства.

В прошлый раз Путин оглашал послание парламенту в апреле 2021 года, тогда речь заняла 1 час 19 минут. С наиболее продолжительной речью (1 час 55 минут) — президент России выступил в 2018 году, а самое короткое послание (всего по 48 минут) глава государства произносил дважды — в 2004-м и 2005 году.