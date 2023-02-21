Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами

Большинство из образцов российского вооружения и техники превосходит зарубежные аналоги. Как заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, ведётся активная работа по развёртыванию их серийного производства.

"Многие из них [образцов вооружения и техники] по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами — развернуть их массовое, серийное производство, и такая работа идёт, ведётся. Её темпы увеличиваются постоянно", — заявил глава государства.