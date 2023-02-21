Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами
Президент РФ Владимир Путин оглашает Послание Федеральному собранию. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Большинство из образцов российского вооружения и техники превосходит зарубежные аналоги. Как заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, ведётся активная работа по развёртыванию их серийного производства.
"Многие из них [образцов вооружения и техники] по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами — развернуть их массовое, серийное производство, и такая работа идёт, ведётся. Её темпы увеличиваются постоянно", — заявил глава государства.
Вместе с этим глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооружённые силы России должны полностью выйти на такой же высокий качественный уровень оснащённости новейшими системами, как показатели РФ в сфере ядерных сил сдерживания.