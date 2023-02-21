Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:28

Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами

<p>Президент РФ Владимир Путин оглашает Послание Федеральному собранию. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин оглашает Послание Федеральному собранию. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Большинство из образцов российского вооружения и техники превосходит зарубежные аналоги. Как заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, ведётся активная работа по развёртыванию их серийного производства.

"Многие из них [образцов вооружения и техники] по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас перед нами — развернуть их массовое, серийное производство, и такая работа идёт, ведётся. Её темпы увеличиваются постоянно", — заявил глава государства.

Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

Вместе с этим глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооружённые силы России должны полностью выйти на такой же высокий качественный уровень оснащённости новейшими системами, как показатели РФ в сфере ядерных сил сдерживания.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Путин
  • Политика России
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров